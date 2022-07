Christian Karembeu, papa comblé : rare selfie avec ses 3 filles !

Christian Karembeu est un homme qui a la bougeotte et qui aime bien voyager quand il le peut. L'ancien champion du monde né en Nouvelle-Calédonie est un homme épanoui dans sa vie professionnelle puisqu'il travaille pour son ancien club, l'Olympiakos le Pirée et vit désormais en Grèce au côté de sa femme, Jacky Chamoun. Avec l'ancienne skieuse libanaise, il a eu deux filles, Gaïa (née en septembre 2017) et Alessia (née en janvier 2020) et tout se passe à merveille. Connu pour sa longue relation avec le mannequin Adriana Karembeu, l'ancien footballeur de 51 ans a eu une belle histoire d'amour du temps où il évoluait pour le FC Nantes.

De cette relation, une première fille est née en 1995, Inès. Cette dernière vit désormais à Paris et elle se montre très active sur les réseaux sociaux. Pour ses 27 ans, elle n'a pas hésité à partager une très belle photo en compagnie de ses parents pour un moment rare à trois. Après cette belle célébration, Christian Karembeu a retrouvé son aînée, mais il n'était pas seul puisque ses deux autres filles étaient avec lui pour l'occasion. Comme elle l'a montré sur son compte Instagram, la jeune femme était au jardin des Tuileries à Paris, dans le 1er arrondissement et les trois filles et leur père en ont profité pour prendre quelques jolis selfies.

Sur sa publication mise en ligne ce week-end, on peut voir Inès tout sourire avec son père et ses deux demi-soeurs pour un rare moment en famille. "Les filles de papa", écrit-elle simplement en anglais en commentaire de son post. Sur les selfies pris par l'ancien coéquipier de Zinedine Zidane chez les Bleus, on peut voir tout l'amour qui règne au sein de sa famille. Si elles se voient assez peu du fait de la distance, il semble bien qu'Inès, Gaïa et Alessia s'apprécient beaucoup et la grande soeur joue parfaitement son rôle.