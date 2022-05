Christian Karembeu pose avec son ex compagne Estelle : jolies retrouvailles pour leur fille Inès

C'est une journée particulièrement festive qu'a vécu Inès Karembeu il y a quelques jours à l'occasion de son anniversaire. La jolie jeune femme vient tout juste de fêter ses 27 ans et elle avait décidé d'organiser un beau repas avec ses deux parents, séparés depuis bien longtemps et que l'on voit assez rarement ensemble depuis. Christian Karembeu avait bien évidemment fait le déplacement à Paris pour ce jour si spécial, lui qui vit et travaille en Grèce, pour le club de l'Olympiakos Le Pirée. Si l'on connait tous la très médiatisée relation qu'il a eue avec le mannequin slovaque Adriana Karembeu, on connaît moins sa précédente histoire d'amour.

Désormais en couple et marié à la skieuse libanaise Jackie Chamoun, avec qui il a eu deux filles, Christian Karembeu a eu une autre relation qui a beaucoup compté dans sa vie. Celle-ci se passe au début de sa carrière de joueur, lorsqu'il évolue du côté de Nantes, le club qui va le faire connaître et où il côtoiera notamment Marcel Desailly. Elle s'appelle Estelle et si l'on en sait très peu sur cette femme, c'est avec elle qu'il aura sa première fille, Ines, née le 24 mai 1995. Vingt-sept ans plus tard, sa fille vient donc de fêter son anniversaire et pour fêter ça, elle a réuni ses deux parents lors d'une très belle soirée.

Tel père, telle fille !

C'est dans le très chic restaurant L'Hortensia, situé dans le 17e arrondissement de Paris, que la petite famille s'est retrouvée. Sur son compte Instagram, Inès Karembeu a partagé des photos de ce beau moment. "27 ans, parenthèse parentale", écrit-elle en commentaire de ses photos. Sur le premier selfie pris par Christian Karembeu, on peut voir le trio afficher un superbe sourire, preuve que les retrouvailles se passent parfaitement. Ensuite, Ines prévient : "Ps: swipe sur la droite pour jouer au jeu des 7 erreurs" et effectivement, la jeune femme ressemble comme deux gouttes d'eau à son père !