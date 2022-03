Christian Karembeu : Sa fille Ines en couple depuis 2 ans, célébration romantique devant la Tour Eiffel

Christian Karembeu fait partie de ces footballeurs qui ont bien réussi leur après-carrière, à l'image de Zinédine Zidane ou Bixente Lizarazu. L'ancien champion du monde 98 jouit toujours d'une côte de popularité très importante. Très connu pour sa longue relation avec Adriana Karembeu, l'ancien footballeur de 51 ans s'est remarié en 2017 avec la skieuse libanaise Jacky Chamoun. Père d'une petite Gaïa (née en septembre 2017) et d'une petite Alessia (née en janvier 2020), il est également le père d'une première fille, née en 1995 et prénommée Ines, issue d'une relation passée avec une certaine Estelle. Une fille qui semble parfaitement épanouie et toujours proche de son père si l'on se fie à son compte Instagram.

Chef de produit dans l'agroalimentaire d'après sa biographie, la jolie brune est également comblée dans sa vie sentimentale. Il y a deux jours, elle a mis en ligne une publication pour annoncer une date particulièrement symbolique puisqu'elle a célébré les deux ans de son couple. "2 YEARS", écrit-elle simplement en commentaire de sa publication.

Une belle soirée au pied de la Tour Eiffel

Sur les photos on peut la voir toute sourire au côté de son amoureux qui se prénomme Adrien. Pour l'occasion, les deux tourtereaux n'avaient pas fait les choses à moitié puisqu'ils se trouvaient dans un très chic restaurant italien du 8e arrondissement, leur offrant une vue imprenable sur la Tour Eiffel. Au milieu de trois selfies pris avec Adrien, Ines poste également une belle photo de la Dame de fer. Un beau moment à deux qui a visiblement beaucoup plu à Adrien qui a envoyé deux emojis coeur collés en commentaire.