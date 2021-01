Christian Karembeu comblé avec sa femme Jackie : leur fille Alessia fête son 1er anniversaire

Cet anniversaire est l'occasion de prendre un peu de nouvelles de l'ancien footballeur et sa famille nombreuse. Avec son épouse Jackie Chamoun, championne de ski libanaise, ils semblent avoir oscillé entre la Grèce et le Liban pour les fêtes de fin d'année. Ainsi, ils ont passé Noël à Beyrouth et réveillonné depuis Glyfáda, en Grèce. "On trinque à des jours meilleurs ! Bonne année à tous", avait souhaité Jackie Chamoun sur les réseaux sociaux, tout en partageant des photos de famille.

Célèbre ancien-mari d'Adriana Karembeu - avec qui il est resté marié une quinzaine d'années -, le footballeur a retrouvé l'amour en 2017 auprès de Jackie Chamoun, première skieuse libanaise à participer aux Jeux Olympiques. Ensemble, ils ont accueilli une petite Gaïa (3 ans) et Alessia (1 an).