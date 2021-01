Adriana et Christian Karembeu, leur rupture médiatisée : "C'est moi qui suis partie"

N'eût été leur rupture, Adriana Karembeu et Christian Karembeu auraient célébré, le 22 décembre dernier, leurs noces de bronze, correspondants à 22 ans de mariage. L'annonce du divorce avait choqué la France, dont il formait un des couples les plus populaires. Le mannequin avait alors rappelé qui avait mis fin à leur romance.

La triste nouvelle, Christian et Adriana l'avaient annoncé à un jour d'intervalle, au mois de mars 2011. L'ancien footballeur, champion du monde et d'Europe avec l'équipe de France, avait ouvert le bal dans l'émission Tout le plaisir est pour nous, alors animée par Flavie Flament et diffusée sur RTL. Il avait simplement prévenu que son ex-épouse officialiserait leur séparation dans un numéro du magazine Paris Match.

Je n'ai jamais trompé mon mari... C'est moi qui suis partie.

Ledit hebdomadaire était sorti en kiosque le lendemain de cette révélation à la radio. Conformément aux dires de son ex-mari, Adriana Karembeu y a annoncé leur séparation. La co-animatrice de l'émission Les pouvoirs extraordinaires du corps humain précisait alors : "La vérité est que je n'ai jamais trompé mon mari, mais que Christian et moi sommes séparés depuis plusieurs mois. C'est moi qui suis partie."

"Une séparation, c'est comme une petite mort. C'est quelque chose de douloureux, et je me demande si l'on se remet vraiment. À présent, cette séparation fait partie de moi", avait-elle ajouté au magazine Télé Star dans une interview parue en 2013. Ce sentiment de "petite mort" avait été accentué par le souhait qu'elle cesse d'utiliser le nom Karembeu. "J'ai toujours voulu avoir des relations cordiales et je pense qu'il n'y a aucune animosité entre nous, mais oui cela me dérange énormément", avait confié Christian au quotidien suisse Le Matin. Malgré ce désir, Adriana porte toujours le patronyme qui l'a rendu célèbre en France.

Aujourd'hui, Adriana et Christian Karembeu se sont tous les deux remariés et ont fondé leurs familles ! La première a épousé Aram Ohanian en 2014, et l'ex-athlète s'est uni à la skieuse libanaise Jackie Chamoun en mai 2017. Adriana et Christian sont parents de filles, Nina (2 ans) et Gaïa (3 ans). Christian et Jackie attendent leur deuxième enfant.