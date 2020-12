Adriana Karembeu avec son mari Aram et leur adorable fille Nina, 3 ans : belle action en famille !

Adriana Karembeu n'est pas seulement grande par la taille (1,85m) mais aussi par le coeur.

Le 3 décembre 2020, la sublime blonde de 49 ans a fait une apparition remarquée à Monaco, en famille. A l'occasion de l'année internationale de l'infirmière et de la sage-femme, Adriana Karembeu a fait un don de 2000 masques de protection "Year of Nurse by Adriana" aux infirmières de la Principauté de Monaco et des communes limitrophes. Ce don a été organisé à la Brasserie de Monaco, un évènement caritatif que l'ancien mannequin n'a pas vécu seul mais entouré de deux personnes qui comptent énormément pour elle : son mari Aram, qu'elle a épousé en 2014 à Monaco, et leur adorable petite fille Nina, 3 ans, qui a sacrément grandi. Mère et fille ont partagé plusieurs photos devant les journalistes présents, dont le quotidien régional Nice-Matin.

L'Organisation Mondiale de la Santé a décrété que 2020 serait l'année des infirmières et des infirmiers, notamment parce qu'elle a souhaité attirer l'attention sur le fait qu'il manque 6 millions d'infirmières dans le monde aujourd'hui. Et cela pourrait s'élever à 9 millions d'ici dix ans si rien n'est fait. "C'est ce chiffre qui m'a parlé, qui m'a choquée. Cette pénurie est importante. On sait à quel point leur travail est indispensable à notre vie et, en même temps, on néglige leur situation. C'est vrai qu'il y a une crise sanitaire, mais il ne faut rien lâcher", a commenté Adriana Karembeu auprès de Nice-Matin.

"Ma grand-mère, dont j'étais très proche, était infirmière. Ma mère est médecin et je m'étais engagée aussi sur ce chemin", a ajouté l'acolyte de Michel Cymes dans Les Pouvoirs extraordinaires du corps humain, qui a fait trois années d'études de médecine.

Mobilisée pour la Croix-Rouge depuis de longues années, Adriana Karembeu a à coeur de partager ces valeurs de partage qui lui sont chères avec Nina, qu'importe si elle n'a que 3 ans.