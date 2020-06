Adriana Karembeu : Craquante photo avec sa fille Nina, déjà bilingue !

Le 17 août 2018, Adriana Karembeu devenait (enfin) maman pour la première fois. Un bébé miracle tant elle n'y croyait plus... L'ancien mannequin, désormais animatrice télé, est la mère de Nina, fruit de son mariage avec l'homme d'affaires arménien Aram Ohanian. Pour la fête des Mères, le 7 juin, elle a partagé une craquante photo.

"Belle fête des Mères à toutes les mamans !", a sobrement commenté la belle blonde âgée de 48 ans en légende d'une image la représentant avec un look casual, tenant sa petite Nina par la main, en promenade dans un parc. Une demoiselle qui a bien poussé et apprend vite. Au quotidien, Adriana Karembeu est aidée par une nounou mais vit assez mal la situation. En revanche, son temps libre lui permet de s'entretenir et la jeune maman a perdu tous ses kilos de grossesse et s'est même forgé, selon elle, un corps encore plus beau qu'avant.

Interrogée par le magazine Télé Loisirs, elle a fait des confidences sur sa fille et son apprentissage. "Nina a confiance en elle. J'espère qu'elle gardera ce trait de caractère. Même physiquement, elle n'a peur de rien (...) en ce moment elle marche les yeux fermés, jusqu'à ce qu'elle bute dans quelque chose.... Ma fille est une guerrière !", s'est-elle amusée à relater. Et l'ex-femme du footballeur Christian Karembeu d'ajouter que Nina est déjà une citoyenne du monde et apprend plusieurs langues. "Je lui parle en slovaque, son père en français, sa nounou en anglais, et tout le monde ici l'interpelle en arabe [la petite famille réside une grande partie de l'année au Maroc, NDLR]. Elle capte dans toutes les langues !", a confié Adriana.

La belle Adriana Karembeu a confié être confinée au Maroc jusqu'au 10 juin et est attendue à la co-présentation d'un nouveau numéro de l'émission Les pouvoirs extraordinaires du corps humain (France 2) le 16 juin dès 21h05.