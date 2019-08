Adriana Karembeu maman fusionnelle : "Je souffre de la présence de la nounou"

Le 17 août 2018, Adriana Karembeu et son mari Aram Ohanian ont accueilli leur petite fille Nina. Alors que l'adorable enfant va bientôt fêter son premier anniversaire, la maman de 47 ans est toujours aussi fusionnelle avec sa fille. Elle a d'ailleurs bien du mal à la laisser à une nounou.

Interviewée par TV Grandes Chaînes, la complice de Michel Cymes qui a toujours souhaité s'occuper "exclusivement" de son bébé a fait savoir qu'elle a finalement embauché une nourrice. Un changement qui n'est pas toujours évident : "Je n'avais pas de nounou jusqu'aux 8 mois de Nina. Maintenant, on en a une au Maroc [avec son mari Aram elle a ouvert un hôtel là-bas où elle vit une partie de l'année, ndlr]. Mais je souffre de sa présence ; je n'aime pas ça. Mon mari me dit : 'Écoute, on peut quand même dîner de temps en temps.' Et c'est vrai que maintenant, je peux sortir le soir et même me laver les cheveux ! Avec notre nounou, je pourrais profiter, respirer un peu.. Mais dans mon coeur, je suis moins à l'aise. Pourtant, elle est est formidable."

Maman très présente et dévouée, Adriana Karembeu n'a pas hésité à décliner des projets pour rester auprès de sa fille. Elle a par exemple refusé un "premier rôle dans une série" pour laquelle vingt-cinq jours de tournage étaient prévus. "Je pouvais emmener ma fille avec moi mais ça voulait dire que je travaillais toute la journée. Ce n'était pas possible, je ne pouvais pas l'envisager", explique-t-elle.

L'arrivée au monde de Nina a changé la vie du mannequin. D'ailleurs, Adriana Karembeu a voulu passer un diplôme de puériculture après son accouchement : "M'occuper des enfants, c'est complètement mon truc : je ne voulais pas quitter cet univers. Par exemple, dans l'avion, si je vois une mère qui va changer son bébé dans les toilettes, comme je sais que l'endroit est petit et que c'est compliqué, j'ai tout de suite envie de l'aider." Adriana Karembeu future super nanny ? Affaire à suivre...

