Christian Karembeu : Sa femme Jackie se dévoile enceinte de leur 2e enfant !

La famille Karembeu s'agrandit encore. L'ancien footballeur et sa femme Jackie Chamoun attendent un heureux événement comme on l'apprend grâce à une photo de Noël postée sur le compte Instagram de la skieuse libanaise.

Sur ce cliché, on voit la jeune femme au ventre arrondi qui porte sa première fille Gaïa, 2 ans, dans ses bras. Sous la photo, on peut lire "Meilleurs voeux de la part de notre famille grandissante #semaine38". Cette annonce survient quelques semaines après le 28e anniversaire de Jackie Chamoun.

Depuis 2016, les deux sportifs se sont dit oui lors de deux cérémonies organisées en Grèce et au Liban. Gaïa est arrivée le 27 septembre 2017 . Si la petite fille est la star incontestable du compte Instagram de sa maman, le couple pose plus rarement ensemble. En 2018, ils avaient pourtant dévoilé deux photos de leur union. Sur la première, on voit l'ancien footballeur en smoking bleu embrasser sa jeune épouse. Sur la seconde, on retrouve le couple face à face au Pirée, à Athènes. En légende, Jackie écrit : "C'était il y a un an."