Christian Karembeu : Sa fille aînée, Inès, en couple et très amoureuse

Christian Karembeu a deux filles que de nombreuses années séparent : Inès, 24 ans, née de sa relation avec la très jolie Estelle Delacroix, et une petite Gaïa, qui fêtera ses 2 ans en septembre prochain, née de son mariage avec la sublime skieuse libanaise Jackie Chamoun.

Jeune femme pleine de vie, Inès Karembeu est particulièrement active sur les réseaux sociaux. La pétillante brune y montre tout, vie étudiante, sorties entre amis et ses amours. Depuis plusieurs semaines, celle qui a été diplômée de l'EFAP en mars dernier (école parisienne spécialisée dans les nouveaux métiers de la communication) s'expose avec un charmant jeune homme. Leur proximité assure que les deux jeunes gens sont bien plus que de simples amis, sans compter les multiples coeurs qu'ils s'adressent l'un et l'autre dans les commentaires. Le compagnon d'Inès Karembeu a d'ailleurs plus vite publié des photos de couple. Si l'on en croit son profil Instagram, ce dernier se nomme Aurele Le Cam et il est passionné de skate et de surf. Il est doté d'un physique musclé entretenu grâce à ses multiples activités sportives.