Marcel Desailly : Papa complice avec sa fille, la ravissante Victoria

Grâce aux réseaux sociaux, Marcel Desailly partage avec des centaines de millions d'internautes les souvenirs de sa brillante carrière et les images de sa nouvelle vie ! L'ancien champion du monde se montre régulièrement avec ses enfants. Le week-end dernier, il a profité d'une balade en pleine nature avec sa fille, la ravissante Victoria...

Sur Instagram, Marcel Desailly compte près de 450 000 abonnés. 450 000 internautes qu'il invite à découvrir sa ville natale, Accra, capitale du Ghana. L'ex-footballeur de 52 ans y réside une partie de l'année et a été rejoint par sa fille Victoria.

Dimanche 31 janvier 2021, père et fille sont allés se promener "dans la #jungle". Tous les deux ont pris des photos souvenirs de cet instant dans la nature. @marceldesaillyofficial et Victoria ont posé sur une route terreuse, sous un soleil lumineux et un ciel radieux. La tenue sporty de Victoria, composée d'un ensemble maillot-short orange et de sandales noires, a réveillé chez les followers de son papa une folle envie d'été !