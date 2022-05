Diaporama : Christian Karembeu pose avec son ex compagne Estelle : jolies retrouvailles pour leur fille Inès

Christian Karembeu pose avec son ex compagne Estelle : jolies retrouvailles pour leur fille Inès

Christian Karembeu, son ex femme Estelle et leur fille Ines.

Christian Karembeu et sa fille Ines.

Christian Karembeu et sa femme Jackie posant avec Emmanuel Macron à l'Elysée. Le 14 octobre 2021.

Christian Karembeu et sa fille Ines.

7 / 13

Christian Karembeu et Baptiste Vendroux lors du match de football caritatif "Le match des héros UNICEF" entre l'OL Légendes et la team Unicef en faveur de l'association Aide Médicale & Caritative France-Ukraine (AMC France-Ukraine) au Groupama Stadium à Lyon, France, le 10 mai 2022. Victoire de Lyon 1 à 0, but de Sonny Anderson. La somme de 482 490€ a été récoltée pour les enfants d'Ukraine. © Pierre Perusseau/Bestimage