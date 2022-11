Christian Karembeu : Son ex compagne Estelle radieuse aux côtés de leur fille Inès

Christian Karembeu est un homme qui a beaucoup voyagé dans sa vie et visiblement, il a donné le virus à sa fille aînée, Inès. Installé en Grèce avec sa femme Jackie Chamoun, le champion du monde 98 a évolué dans de nombreux pays différents, de l'Espagne à l'Italie en passant par la Suisse. Originaire de Nouvelle-Calédonie, il a donc pu goûter à différentes cultures et depuis quelques années, c'est en Grèce qu'il se sent le mieux et où il peut poursuivre sa passion pour le foot au sein du club de l'Olympiakos. Désormais loin de la France, il n'hésite pas à s'y rendre quand l'occasion se présente, comme ce fut le cas durant l'été pour le mariage d'amis.

Papa de deux adorables petites filles qu'il a eues avec son actuelle femme, Christian Karembeu a connu d'autres histoires d'amour dans sa vie. La plus connue est bien évidemment celle qu'il a eue avec le mannequin Adriana Karembeu, mais avant elle, il a vécu quelque temps avec Estelle Delacroix. Leur relation remonte à l'époque où l'ancien footballeur de 51 ans était encore joueur au FC Nantes, son tout premier club professionnel. Ensemble, ils ont eu une fille, Inès, devenue une grande et belle jeune femme de 27 ans, restée très proche de son père malgré la distance.

Il y a quelques mois de ça, elle n'a pas hésité à s'offrir un superbe voyage en Nouvelle-Calédonie, où elle a pu rencontrer sa famille. La semaine dernière, elle s'est rendue un peu moins loin puisqu'elle a passé un séjour à Londres, en compagnie de sa mère. Très active sur Instagram, Inès a partagé quelques beaux clichés de cette soirée en compagnie de l'ancienne compagne de Christian Karembeu et cette dernière est toujours aussi ravissante. Très souriante, la belle blonde aux yeux bleus est toute heureuse de passer un beau moment avec sa fille. "MOM", écrit simplement Inès en commentaire de sa photo, en y ajoutant un emoji coeur rouge.