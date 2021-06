Christian Karembeu et sa femme Jackie : parents comblés au baptême de leur fille Alessia

C'est aussi au Liban que Christian et Jackie avaient célébré leur mariage, en 2017. Après la cérémonie près d'Athènes, l'ancien footballeur champion du monde et champion d'Europe avec l'équipe de France et Jackie Chamoun étaient rentrés au pays du cèdre et avaient réuni 150 personnes pour la réception. Leurs filles, Gaïa et Alessia, sont venues au monde les 17 septembre 2017 et 7 janvier 2020.

Grâce à Jackie Chamoun, Christian Karembeu a retrouvé l'amour (et fondé une famille !), après un divorce très médiatisé avec le mannequin Adriana Karembeu (née Sklenaříková). Ils s'étaient rencontrés en 1996 à l'aéroport de Milan et s'étaient mariés deux ans plus tard, le 22 décembre 1998. Adriana Karembeu a annoncé leur séparation en mars 2011 et s'est même battue devant la justice pour conserver le nom de famille de son ex-mari.

Elle aussi s'est remariée, le 14 juin 2014 à Monaco avec Aram Ohanian. Adriana Karembeu est devenue maman en donnant naissance à une petite fille prénommée Nina, qui fêtera ses 3 ans le 17 août prochain.