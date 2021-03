Adriana Karembeu divorcée de Christian : pourquoi porte-t-elle toujours son nom ?

Le mardi 2 mars 2021, Adriana Karembeu et Michel Cymes sont de retour sur France 2 pour une nouvelle émission de leur programme Les pouvoirs extraordinaires du corps humain, dédiée au cerveau. L'occasion de revenir sur une question que l'on pose souvent à l'animatrice : pourquoi continue-t-elle à porter le nom de son ancien mari ?

Adriana Karembeu avait déjà répondu à cette interrogation dans les pages de Nice Matin, en avril 2017. "Tout le monde me connaît sous ce nom en France ! Chez moi, en Slovaquie, une femme divorcée garde son nom d'épouse. Aujourd'hui, sur mon passeport figure le nom de mon mari, Ohanian", avait-elle confié.

Depuis son divorce de Christian Karembeu en 2011, Adriana Karembeu a conservé son nom uniquement pour ses activités sociales et médiatiques. Officiellement, son nom est Adriana Ohanian depuis son mariage avec l'homme d'affaires arménien Aram Ohanian, père de sa fille Nina (3 ans).

Même si Adriana Karembeu peut légalement garder ce nom à tout jamais - l'ancien l'international français avait signé un document l'autorisant à utiliser son nom dans les années 90, au début de leur idylle, même en cas de séparation -, son ex ne partage pas le même avis.

"Cela me dérange. Je suis le premier à dire basta ! J'ai toujours voulu avoir des relations cordiales et je pense qu'il n'y a aucune animosité entre nous, mais oui cela me dérange énormément. J'espère que nous n'aurons pas à attendre que des juges décident à ce sujet", dénonçait-il dans les colonnes du Matin en avril 2018.

Avant de se remarier, le problème de ce nom de famille taraudait déjà Adriana Karembeu. "Vous savez, je resterai Adriana. Et j'espère que les gens me suivront. Si ce que je suis ne tient qu'à un nom, c'est triste", affirmait-elle à Gala. Depuis, Christian Karemebeu s'est remarié à Jackie Chamoun, championne de ski libanaise avec qui il a eu une fille, Gaïa (3 ans).