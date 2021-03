Diaporama Adriana Karembeu divorcée de Christian : pourquoi porte-t-elle toujours son nom ?

5 / 12

Exclusif - Adriana Karembeu Ohanian, à l'occasion de l'année internationale de l'infirmière et de la sage-femme, a fait un don de 2000 masques de protection "Year of Nurse by Adriana" aux infirmières de la Principauté de Monaco et des communes limitrophes, à la Brasserie de Monaco, le 3 décembre 2020. Le top model et maman, avec Emmanuelle Dufour, une infirmière libérale à Monaco, a voulu rendre hommage en offrant ces masques, à celles et ceux qui sont en première ligne des systèmes de santé. Déjà engagée avec la Croix Rouge, Adrianna a déjà prix rendez-vous pour le 12 mai, la journée mondiale des infirmières et infirmiers. L'OMS a désigné 2020, l'année marquant le bicentenaire de la naissance de Florence Nightgale, comme l'Année internationale du personnel infirmier. Durant cet événement, les masques furent baptisés avant d'être remis au maire de Monaco, de Beausoleil et d'un représentant de Menton. © Bruno Bebert / Bestimge