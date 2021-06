Christian Karembeu en famille : comblé avec les 3 femmes de sa vie

Christian Karembeu est en couple avec la première skieuse libanaise à avoir pris part au Jeux Olympiques d'hiver Jackie Chamoun Karembeu, ils se sont mariés en 2017 et vivent le parfait amour. De leur amour sont nées deux filles, Gaïa née le 17 septembre 2017 et Alessia qui a vu le jour le 7 janvier 2020.

L'ancien footballer profite de vacances, à Trizinia en Grèce, avec sa famille. La championne de ski libanaise a d'ailleurs posté le 2 juin dernier, une photo de la petite famille très heureuse sur un bateau en pleine séance de ski nautique. On y voit Gaïa et Alessia sur les genoux de Christian Karembeu et Jackie Chamoun juste derrière, en joie de voir son mari et ses enfants si complices.