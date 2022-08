Christian Karembeu : Sa fille Inès vit un grand moment avec son amoureux

Christian Karembeu est un véritable pionnier et un ambassadeur de luxe pour la Nouvelle-Calédonie. Formé à Nouméa, l'ancien footballeur a dû quitter son île très jeune pour rejoindre la métropole et le FC Nantes, où il a évolué au côté de Didier Deschamps. Champion du monde et champion d'Europe, le sportif de 51 ans est devenu populaire autant pour sa brillante carrière de sportif que pour sa relation très médiatisée avec le mannequin Adriana Karembeu. Si aujourd'hui les deux stars sont séparées, le kanak a retrouvé l'amour auprès de la belle Jackie Chamoun, une skieuse libanaise de 30 ans.

Dans sa première vie, Christian Karembeu a eu une belle relation du temps où il vivait à Nantes et de cette union est née Inès, sa première fille. Une fille qui a bien grandi puisqu'elle a récemment fêté ses 27 ans aux côtés de ses deux parents. L'ancien footballeur a su créer une vraie complicité avec son aînée qui lui ressemble d'ailleurs beaucoup ! De passage à Paris récemment, le père de famille en a d'ailleurs profité pour passer de bons moments avec elle et ses plus jeunes filles, comme on a pu le voir sur Instagram. Après ce beau moment, Inès a décidé de s'offrir un superbe voyage en Nouvelle-Calédonie, sur la terre de ses ancêtres, pour un voyage rempli d'émotions.

Inès retrouve les siens après 11 ans d'absence

C'est sur son compte Instagram qu'elle a partagé plusieurs moments très forts de ce long voyage jusqu'en Océanie, de l'autre côté de la planète. Arrivée il y a quelques heures, elle a enfin pu revoir sa famille après une très longue période. "Jour J : Retrouvailles. Après 11 ans d'attente, j'ai enfin retrouvé ma famille Kanak", écrit-elle pour accompagner ses photos. Un très beau moment qu'elle a pu partager en compagnie de son amoureux, venu lui aussi pour l'accompagner dans ce beau voyage. Les deux tourtereaux sont ensemble depuis plus de 2 ans maintenant et ils ont pu rencontrer la grande famille de Christian Karembeu. Sur les photos on peut lire le bonheur d'Inès et ses cousins et cousines qui se retrouvent après des années éloignés.