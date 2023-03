Diaporama : Christian Karembeu et sa sublime femme Jackie : une rencontre marquante lors d'un voyage déjà inoubliable

Christian Karembeu et sa sublime femme Jackie : une rencontre marquante lors d'un voyage déjà inoubliable

Christian Karembeu vit un beau moment avec sa femme Jackie Christian Karembeu et sa femme Jackie Chamoun - A l'occasion des 20 ans de la victoire de l'équipe de France, les bleus 98 se sont rendus à un dîner organisé au Buddha Bar avec tous les joueurs et leur famille. © Rachid Bellak/Bestimage © BestImage, RACHID BELLAK / BESTIMAGE

Installé en Grèce avec la belle libanaise de 31 ans, Christian Karembeu est en voyage en Italie actuellement Exclusif - Christian Karembeu - Vestiaire du match de football caritatif entre le Variétés Club de France contre l'équipe de France des Parlementaires au profit de l'association "e-Enfance" au stade Emile Anthoine à Paris le 28 septembre 2022. La rencontre s'est soldée par une défaite 8-2 des parlementaires. Le match a été marqué par la blessure importante de J. Odoul. Le député du Rassemblement national (RN) de l'Yonne souffre d'une rupture du tendon rotulien. Le match a par ailleurs permis de récolter 35.000 euros pour le compte de l'association e-Enfance, qui lutte contre le cyber harcèlement. Si cette rencontre a fait parler d'elle, ce n'est pas tant pour son aspect sportif que son enjeu politique. Pour la première fois, l'équipe parlementaire de football intégrait dans son effectif des députés du Rassemblement national. Une nouveauté qui a conduit les députés insoumis, socialistes et écologistes à boycotter le match. Une façon pour eux de lutter contre une "banalisation" de l'extrême droite et une "prétendue normalisation" des élus du RN. © Pierre Perusseau/Bestimage © BestImage, Pierre Perusseau / Bestimage

Le champion du monde 98 fait partie du Variétés Club de France et il vient de jouer un match à Rome avec l'équipe Christian Karembeu et sa femme Jackie © Instagram, jackie.chamounkarembeu

