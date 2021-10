Bernard Tapie : Cette dernière promesse à Jean-Pierre Papin qu'il n'a pas pu tenir

C'est une journée très particulière pour tous les admirateurs de Bernard Tapie. Parti le 3 octobre dernier des suites d'un double cancer, l'ancien président de l'Olympique de Marseille a laissé une trace indélébile dans le coeur des fans. Avant de se faire rattraper par des histoires de corruptions, il a écrit les plus belles heures du club phocéen aux côtés de joueurs d'exception, à commencer par Jean-Pierre Papin. L'ancien Ballon d'Or a donné une interview très touchante ce matin dans les colonnes de La Provence où il revient sur son expérience commune avec Bernard Tapie et la relation "père-fils" qu'ils entretenaient.

Visiblement très ému par le décès du mari de Dominique, Jean-Pierre Papin a notamment parlé des derniers moments d'échanges qu'ils ont entretenus ensemble. "Nous communiquions très souvent par texto. Les derniers temps, c'était plus compliqué, il me répondait parfois avec beaucoup de retard, à cause de son état", dévoile-t-il. Parmi les derniers mots échangés, Bernard Tapie avait notamment fait une belle promesse au papa d'Emily. "Il m'avait dit qu'il viendrait me voir, pour un match, parce que ce n'était pas loin... Malheureusement, il n'a pas pu", raconte l'ancien footballeur de 57 ans.

Quand tu sais le calvaire qu'il a passé, tu comprends...

Très proche de l'ancien propriétaire du Phocéa, qui a fait preuve de courage jusqu'au bout, Jean-Pierre Papin n'en veut pas le moins du monde à celui qu'il considère comme son père. "Quand tu sais le calvaire qu'il a passé, tu comprends...", conclut-il dans cette interview où il revient également sur la grande proximité qui existe entre sa famille et celle du marseillais d'adoption. "Stéphane Tapie a été mon témoin de mariage et Florence, mon épouse, sera avec moi à l'enterrement", indique-t-il.

Si plusieurs joueurs de l'OM ont fait part de leur attachement à l'ancien boss marseillais, Jean-Pierre Papin est probablement celui qui avait la relation la plus forte avec le regretté Bernard Tapie.