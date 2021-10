Obsèques de Bernard Tapie : un célèbre footballeur a-t-il refusé de porter le cercueil ?

C'est une disparition qui aura eu l'effet d'une onde de choc pour tous les supporters marseillais. Pourtant né et ayant grandi à Paris, Bernard Tapie s'est toujours senti comme un enfant de Marseille. Devenu une véritable icône dans la cité phocéenne, celui qui souffrait d'un cancer depuis plusieurs années a réussi ce qu'aucun club de football n'avait fait avant : ramener la Coupe d'Europe en France. S'il sera inhumé à Marseille après avoir été exposé au Stade Vélodrome, le mari de Dominique va dans un premier temps avoir droit à une messe en l'église Saint-Germain-des-Prés qui aura lieu aujourd'hui.

Pour l'occasion, la famille de Bernard Tapie a demandé à plusieurs amis et personnalités médiatiques françaises de participer à la cérémonie funéraire. Ancien grand dirigeant de l'OM, il y aura donc la présence d'une gloire marseillaise, Jean-Pierre Papin. "Je vais porter son cercueil, ainsi que me l'a dit son fils Laurent, avec Basile Boli, Claude Lelouch, Jean-Louis Borloo, Bernard Hinault et sa collaboratrice Noëlle Bellone. Et ça va me bouleverser complètement. Ce n'est pas anodin", indique-t-il dans les pages de La Provence.

Si toutes les personnalités semblent avoir accepté sans hésitation la proposition, une d'entre elles aurait décliné l'offre. Toujours selon les informations du média, il s'agirait de Basile Boli. L'ancien joueur de foot, héros de la finale de Coupe d'Europe n'aurait pas souhaité porter le cercueil de son ancien patron à l'OM. Une réaction étonnante, surtout à la vue de ses dernières déclarations dans le journal L'Equipe. "On s'est aimé, beaucoup. Ces derniers temps, on se voyait régulièrement, on se parlait souvent, je ne sais pas si on peut dire qu'on était devenus intimes, mais il y avait un feeling entre nous. J'avais un lien à vie avec lui", déclarait-il hier dans le quotidien sportif.

Retrouvez l'article en intégralité sur le site de La Provence.