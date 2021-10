Mort de Bernard Tapie : Ses obsèques s'organisent, "le boss" honoré au Vélodrome

La messe pour les obsèques de Bernard Tapie, mort à 78 ans dimanche 3 octobre 2021 du cancer à son domicile à Paris, sera célébrée vendredi 8 octobre à 11h à Marseille, à la Major, la cathédrale sainte Marie-Majeure, a appris l'AFP auprès du diocèse de Marseille et de Dominique Tapie, l'épouse de l'ex-homme d'affaires. La cérémonie sera présidée par l'archevêque de Marseille, Mgr Jean-Marc Aveline, a précisé le diocèse à l'AFP.

L'ancien homme d'affaires, président de l'Olympique de Marseille en 1993 quand le club olympien décroche la première et pour l'instant seule Ligue des champions du football français, sera ensuite inhumé au cimetière de Mazargues, dans les quartiers sud de Marseille (9e arrondissement), comme l'a dévoilé le président Emmanuel Macron dans une lettre aux Marseillais dimanche soir. "Depuis le cimetière de Mazargues, qu'il va rejoindre pour son dernier repos, il continuera, j'en suis sûr, de veiller sur cette ville dont nous avons tant parlé ensemble et pour laquelle il cultiva jusqu'à la fin une passion sans bornes", explique le président de la République dans ce courrier publié sur son site internet par le quotidien régional La Provence, dont Bernard Tapie était l'actionnaire majoritaire.

A la veille des obsèques, les Marseillais pourront venir jeudi 7 octobre au stade Vélodrome, le berceau des exploits de l'OM, pour saluer une dernière fois celui qu'ils appelaient "le boss". Madame Tapie a en effet confirmé à l'AFP la tenue d'une chapelle ardente au Vélodrome, au lendemain d'une première messe en hommage à son époux mercredi à Paris. "La famille souhaitait que Bernard Tapie entre une dernière fois au stade Vélodrome", avait expliqué Benoît Payan, le maire socialiste de Marseille, dimanche, à l'AFP, en annonçant le premier cette chapelle ardente.

Né à Paris à 78 ans, l'ancien député des Bouches-du-Rhône était marseillais de coeur. La ville lui rendra un hommage à la hauteur de l'amour qu'il portait à la cité phocéenne. La famille de Bernard Tapie avait annoncé son décès : "Dominique Tapie et ses [quatre] enfants ont l'infinie douleur de faire part du décès de son mari et de leur père, Bernard Tapie, ce dimanche 3 octobre à 8 h 40, des suites d'un cancer. Il est parti paisiblement, entouré de sa femme, ses enfants, ses petits-enfants et son frère, présents à son chevet. Il a fait part de son souhait d'être inhumé à Marseille, sa ville de coeur."