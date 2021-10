Bernard Tapie : Ses deux femmes Michèle et Dominique s'entendaient-elles ?

Michèle Layec était l'amour de jeunesse de Bernard Tapie. Née dans les années 1950, elle rencontre l'homme d'affaires au début de sa carrière alors qu'il souhaite se lancer dans l'industrie musicale avec le pseudo Tapy. Très réservée et discrète, elle tient à rester dans l'ombre de Bernard avec lequel elle se marie le 8 février 1964 à à Rosny-sur-Seine . Ensemble, ils ont accueilli deux enfants : Nathalie (née en 1968) et Stéphane (né en 1969).

Après plusieurs années de mariage, le couple décide de divorcer et l'ex-ministre refait sa vie avec Dominique Mialet-Damianos qui lui donnera également deux enfants : Laurent (né en 1974) et Sophie (née en 1988). Bien loin d'être ennemies, Michèle et Dominique étaient devenues de très grandes amies et avaient lié une relation très sincère. Malheureusement, peu de temps après son divorce avec Bernard, Michèle décédait brutalement d'une leucémie.

Interviewé en 2010 lors de la promotion de sa pièce de théâtre Les montagnes russes, l'ancien actionnaire principal de La Provence avait évoqué son premier mariage et notamment ses infidélités passées avec sa première épouse. "Moi, je n'ai jamais trompé ma femme [Dominique, NDLR]. Ce n'est pas un mérite, c'est une chance : j'ai trouvé la personne avec laquelle je me sens bien. Je suis excessif en tout : quand je fumais, je fumais trois paquets par jour. Avec ma première épouse, j'étais infidèle au moins de trois paquets par jour..."

Bernard Tapie est décédé le 3 octobre 2021 à 78 ans d'un double cancer à l'estomac et l'oesophage. Il sera bientôt inhumé à Marseille, "sa ville de coeur" comme l'a confié sa famille via un communiqué.