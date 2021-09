Bernard Tapie infidèle à sa première femme Michèle : ses confidences cash

Patron de l'OM, ministre, comédien, animateur télé... Bernard Tapie a eu mille vies ! Le médiatique et clivant homme d'affaires de 78 ans a toutefois eu plus de stabilité dans sa vie intime. Il est marié depuis 1987 à Dominique Mialet-Damianos. Avant cela, il avait épousé dans les années 1960 en premières noces Michèle Layec...

Réputé pour son légendaire franc-parler, Bernard Tapie avait eu l'occasion d'évoquer son premier mariage dans les colonnes du journal Le Parisien. Interrogé en 2010 pour sa pièce de théâtre Les montagnes russes, il avait librement discuté du sujet de l'infidélité, en lien avec son personnage de l'époque. Il déclarait alors : "Moi, je n'ai jamais trompé ma femme [Dominique, NDLR]. Ce n'est pas un mérite, c'est une chance : j'ai trouvé la personne avec laquelle je me sens bien. Je suis excessif en tout : quand je fumais, je fumais trois paquets par jour. Avec ma première épouse, j'étais infidèle au moins de trois paquets par jour... Alors je suis passé de cette infidélité-là à zéro. Et quand on sait ce que la vie m'a réservé, je remercie Dieu de m'avoir fait rencontrer cette femme qui m'a fait traverser ces épreuves d'une manière inégalable."

Avec Michèle Layec, malheureusement morte peu après leur divorce dans les années 1970, des suites d'une leucémie, Bernard Tapie a eu deux enfants : Nathalie (née en 1968) et Stéphane (né en 1969). Ce dernier est un grand frère très protecteur, y compris envers les enfants nés du second mariage entre son père et Dominique. Récemment, il a volé au secours de sa demi-soeur la chanteuse Sophie Tapie (née en 1988) après un intense moment de malaise survenu sur le plateau de Touche pas à mon poste. Le reste du clan est complété par le plus discret Laurent (né en 1974).

Entouré de sa famille, Bernard Tapie traverse actuellement la plus dure des épreuves de sa vie : la lutte contre un double cancer à l'estomac et l'oesophage. La maladie, déclarée depuis 2017, a beaucoup affaibli le businessman qui a perdu du poids, une partie de l'audition et dont la voix est presque inaudible...