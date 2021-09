Bernard Tapie au plus mal ? "Il se lève difficilement", alarmantes confidences d'un proche

La lutte de Bernard Tapie contre le cancer est loin d'être terminée... alors qu'elle dure déjà depuis 2017 ! Son ami, Jacques Séguéla, a donné des nouvelles alors qu'il était invité de Cnews le 27 septembre 2021. Cash, il n'a pas manqué de préciser que c'était évidemment le combat le plus dur mené par l'ancien patron de l'OM.

Sur le plateau, Jacques Séguéla a déclaré : "Il se lève difficilement, il a toute sa famille autour de lui, c'est complètement soudé (...) Il vit son dernier combat et il le sait (...) Il est très fatigué, il souffre beaucoup." Des propos sans langue de bois qui en disent long sur la santé très fragile de Bernard Tapie, qui est au repos chez lui à Paris. Le businessman, acteur et ancien homme politique, aujourd'hui âgé de 77 ans, lutte contre un double cancer de l'oesophage et de l'estomac.

Jacques Séguéla, qui a vu Bernard Tapie pour la dernière fois le 24 septembre, a ajouté que son ami - malmené par la justice en parallèle de ses problèmes de santé - se bat comme un lion. "Comme pour tous ses combats, il le fait avec rage et avec une espèce de dernière ardeur (...) Ça fait tellement de mal de le voir", a-t-il dit, précisant au passage que Bernard Tapie suit encore "un nouveau traitement". Par le passé, il s'était déjà déplacé en Belgique pour essayer un traitement inédit en France.

Ces derniers mois, les nouvelles de la santé de Bernard Tapie n'ont malheureusement été que mauvaises. On a ainsi appris que de nouvelles tumeurs avaient fait leur apparition aux reins et au cerveau alors que, précédemment, on apprenait aussi que son estomac avait été réduit. Le flamboyant touche-à-tout, aux milles vies, a aussi perdu une partie de sa voix ainsi que de son audition.

Affaibli et fortement amaigri par la perte d'une vingtaine de kilos, il essaye tant bien que mal de poursuivre le combat contre la maladie. "La tête elle aide mais la vérité c'est que c'est un combat intérieur entre des tumeurs qui sont hostiles et qui sont les vôtres et votre système immunitaire. Comment il fonctionne ? A l'énergie. Si l'énergie que vous avez est plus forte que votre tumeur vous allez gagner et pour avoir de l'énergie il y a un moyen, c'est de faire de l'exercice", déclarait Bernard Tapie sur France 2 en janvier dernier.