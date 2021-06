Bernard Tapie très affaibli par la maladie, son audition touchée... "J'ai l'air d'avoir 100 ans"

En lutte contre la maladie depuis plus de trois ans, Bernard Tapie connaît des jours difficiles. Non seulement la cour d'appel de Paris a, une fois encore, rejeté sa demande de report dans le cadre de son procès en appel autour de l'arbitrage controversé en sa faveur, mais sa santé se détériore. Dans son édition du 3 juin 2021, tout en publiant des extraits de la nouvelle biographie de Franz-Olivier Giesbert, intitulée Bernard Tapie. Leçons de vie, de mort et d'amour (éd. Les Presses de la Cité), le magazine Paris Match a donné des nouvelles inquiétantes de l'ex-homme d'affaires âgé de 78 ans.

Les 26 et 27 mai, l'ancien patron de l'OM les a passés en ambulatoire, à poursuivre son traitement de chimio, radiothérapie et immunothérapie. Selon nos confrères, "de nouvelles tumeurs, qui ne se soignent pas toutes de la même façon, sont apparues sur la peau, les reins, l'abdomen, le cerveau". Bernard Tapie doit également faire face à l'apparition de difficultés d'audition. Rentré chez lui, à son domicile parisien, son acupunctrice a pu le soulager quelque peu, mais "il a passé ces derniers jours sous l'eau". Le septuagénaire garde malgré tout le moral et mise sur un nouveau protocole de soins, qui l'affaiblit grandement : "Je suis cassé complet ! Huit heures par jour au lit, j'ai l'air d'avoir 100 ans", a-t-il confié à nos confrères.

Laurent, son plus jeune fils, a ajouté que ces derniers jours ont été particulièrement éprouvants : "Une semaine de très grand creux. Son état de santé est très préoccupant, les chances statistiques sont épouvantables, mais mon père est un homme hors norme qui déjoue les pronostics." Pour autant, "le pronostic vital à court terme n'est pas engagé" selon lui.

Le 25 mai, Bernard Tapie s'est vu refuser sa demande de report par la cour d'appel. Une décision "incompréhensible" pour son avocat Hervé Temime, qui dénonce "un manque d'humanité". Ce dernier a commenté auprès de nos confrères : "Bernard Tapie est allé au bout de ce que son état lui permettait. Il espérait tellement terminer son procès (...). Les interventions médicales fonctionneront ou pas. Si ça ne marche pas, je ne fais pas de dessin, ce ne sera plus la peine de le juger..." Mercredi 2 juin, une peine de prison avec sursis a été réclamée contre Bernard Tapie.