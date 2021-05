Bernard Tapie, sa santé empire : "nouvelles tumeurs aux reins et au cerveau", un proche se confie

Il ne fallait pas manquer le début de l'émission de Pascal Praud ce mercredi 26 mai. Le journaliste de 56 ans à la tête de L'Heure des pros depuis 2016 a fait des révélations exclusives sur l'état de santé de Bernard Tapie. Et l'homme d'affaires de 78 ans ne semble pas au mieux de sa forme ces derniers temps. Alors qu'il est en plein procès actuellement, l'ancien président de l'OM a révélé au journaliste que son état s'empire, sa lutte contre le cancer prenant un nouveau coup, et qu'il ne pouvait pas se rendre à son procès.

Il souffre de nouvelles tumeurs aux reins et au cerveau

Révolté par cette situation, Pascal Praud a décidé de révéler en direct les propos tenus par Bernard Tapie lors de leur échange téléphonique. "Bernard Tapie je l'ai eu il y a cinq minutes. Il a demandé un report de son procès. Pourquoi ? Parce qu'il souffre de nouvelles tumeurs aux reins et au cerveau", a indiqué l'animateur avant de préciser ses propos : "C'est un homme qui mène un combat contre la mort depuis des semaines, des mois. Il y a deux nouvelles tumeurs qui sont apparues. Les professeurs de médecine lui disent qu'il faut soigner ça tout de suite".

Une terrible nouvelle pour celui qui a récemment été agressée avec sa femme Dominique dans leur résidence secondaire et qui demande donc un report de son procès. "Il a assisté à la première semaine du procès et la deuxième semaine, effectivement, il veut sauver sa peau, donc il veut subir ces traitements. Il demande un report de son audience et que fait cette justice ? Elle dit non. Elle refuse le report", poursuit Pascal Praud, visiblement excédé par la tournure prise par les évènements dans cette affaire.

En attendant d'en savoir plus sur l'état de santé de Bernard Tapie, son procès dans l'affaire de l'arbitrage controversé survenu en sa faveur en 2008, se poursuit donc sans sa présence ni celle de ses avocats.