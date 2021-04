Bernard Tapie et sa femme Dominique agressés : "On était à abattre, il y avait de la haine"

Personnalité clivante, Bernard Tapie ne peut toutefois laisser personne indifférent en ces temps particulièrement difficiles pour lui. A 78 ans, non content de devoir lutter contre un double cancer, le célèbre homme d'affaires a récemment été violemment agressé dans sa résidence secondaire. Il a évoqué le sujet avec franchise sur TF1.

Dans le JT de Gilles Bouleau, Bernard Tapie est donc revenu sur la terrible agression qui s'est produite dans sa maison de Combs-la-Ville, dans la nuit du 3 au 4 avril. "Je n'avais rien fait pour mériter ça. Mais il y a des milliers de cas par an. Et la justice a beaucoup de mal à investiguer pour trouver les coupables. Mais dans ce que j'ai vu, la seule chose que je veux me permettre de dire, c'est qu'il y avait une haine dans leur façon de parler, de dire, de faire. C'était pas 'Tais-toi', c'était 'Ta gueule !' On sentait que l'on était quelqu'un à abattre", a-t-il raconté, la voix très affaiblie par sa lutte contre le cancer.

Bernard Tapie, qui réside la majeure partie de l'année dans son hôtel particulier du chic 7e arrondissement de Paris, avait passé quelques jours au vert avec sa femme Dominique dans leur maison de Combs-la-Ville, protégée par un système d'alarme. Les quatre malfrats sont passés par une fenêtre de chambre qui, elle, malheureusement n'était pas protégée. L'agression du couple avait duré quarante-cinq minutes, l'ancien patron de l'OM et son épouse se faisant insulter et frapper. Dominique avait été tirée par les cheveux dans toute la maison pour qu'elle leur montre le coffre-fort. Problème : le couple n'en avait pas ! Les cambrioleurs sont alors repartis avec un maigre butin mais en laissant aux époux de douloureux souvenirs.

Questionné par Gilles Bouleau sur cette demeure, Bernard Tapie a admis se remettre plus vite que Dominique et qu'il y "retourne régulièrement". "Pas encore ma femme", a-t-il ajouté. Son épouse en a perdu le sommeil et devrait faire appel à des professionnels de santé pour retrouver de la sérénité.

Combatif, celui qui a aussi été ministre a admis avoir envie de retrouver la forme pour affronter son procès en appel prévu dès le mois de mai mais aussi... pour le cinéma ! "Lelouch m'attend, il veut faire un dernier film avec moi !", a-t-il clamé. Un ultime projet pour le médiatique touche-à-tout.