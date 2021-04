Agression de Bernard Tapie : Son fils l'a appris... devant sa télé ! Il apporte des détails et rassure

Bernard Tapie et sa femme Dominique ont été agressés à leur domicile de Combs-la-Ville, situé en Seine-et-Marne, dans la nuit du samedi 3 au dimanche 4 avril 2021 par quatre malfrats. Des photos, choquantes, de l'homme d'affaires âgé de 78 ans ont dévoilé une partie de ses blessures au visage. Son fils Stéphane a tenu à se montrer rassurant. Lui-même a retrouvé un peu de sérénité après avoir appris l'agression de son père devant sa télévision.

Sur le plateau de Touche à mon poste, le 5 avril, Stéphane Tapie est ainsi revenu sur ce qui est arrivé à son père et a relaté la manière dont il en a eu connaissance. "Il a commencé à m'appeler à 3h du matin. Je dormais donc je l'ai pas vu... Je l'ai découvert à 6h30 ! Quand je me lève j'allume pas mon téléphone d'habitude. Je prends mon café, je me mets devant la télé comme tous les matins et là je l'apprends comme ça. Et ma femme me dit : 'Vite, vite, viens voir ce qu'il se passe !' Et là j'allume mon téléphone et je vois 172 appels, des messages de partout, de beaucoup d'amis... Mais c'est dur, tu le vois d'un coup à la télé... le café a du mal à passer !", a-t-il raconté.

Stéphane Tapie, qui a menacé les voleurs sur Twitter, a aussi donné de nouveaux détails glaçants sur l'agression de son père Bernard et sa femme Dominique. "Ils se font réveiller avec la lumière dans les yeux, coups de batte direct (...) Ils l'ont mis KO d'entrée pour être sûrs qu'il ne bouge pas trop. Après ils se sont occupés de ma belle-mère. Les deux ont été attachés. Mon père a été attaché par les mains et les pieds au bout du lit. Ma belle-mère ils l'ont attachée par les mains en la traînant par les cheveux dans la maison en lui hurlant de montrer où était le coffre... qu'il n'y a malheureusement pas. A chaque fois qu'elle répondait non, elle en prenait une. Et ça dure trois quarts d'heure comme ça", a-t-il dévoilé, ajoutant que les voleurs sont partis après avoir fini par admettre qu'il n'y avait effectivement pas de coffre. Leur butin se monte à quelques bijoux, dont une bague et une montre.

Invité le soir même de BFMTV, Stéphane Tapie a toutefois rassuré sur l'état de santé de son père, déjà en proie avec la maladie alors qu'il lutte contre un double cancer qui l'a affaibli. "Cela va beaucoup mieux qu'hier. Physiquement surtout. Psychologiquement je pense que ça reste un peu très traumatisant (...) Physiquement les maux s'atténuent mais, après, on se refait souvent la scène plusieurs fois", a-t-il précisé. Bernard et sa femme Dominique ont depuis regagné leur hôtel particulier de la rue des Saint-Pères, à Paris.

Du côté judiciaire, le parquet de Paris a repris l'enquête ouverte par le parquet de Melun. "La Juridiction interrégionale spécialisée (Jirs) de Paris s'est saisie des faits subis par Monsieur Tapie et son épouse (...) L'enquête, suivie des chefs de vol en bande organisée, séquestration pour faciliter la commission d'une infraction en bande organisée et association de malfaiteurs, est confiée à la Direction régionale de la police judiciaire de Versailles", a précisé le parquet de Paris à l'AFP.