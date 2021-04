Bernard Tapie et sa femme Dominique battus : leur fils s'adresse aux agresseurs et les menace

Dans la nuit du samedi 3 au dimanche 4 avril 2021, Bernard Tapie et sa femme Dominique ont été agressés à leur domicile de Combs-la-Ville, situé en Seine-et-Marne, par quatre cambrioleurs. Alors qu'il y a quelques heures des photos du couple ont dévoilé à quel point ils ont été violentés, leur fille Sophie Tapie s'est exprimée et Stéphane, fils de Bernard né de sa relation avec Michèle Layec, s'est carrément adressé aux agresseurs.

Lundi 5 avril 2021, la chanteuse vue dans la saison de 2 The Voice, a décidé de réagir sur son compte Instagram. En Story, elle a publié un message fort contre les agresseurs de ses parents : "J'entends partout 'Ce sont des animaux'. Non. Il n'y a que l'être humain pour être aussi immonde. Merci pour vos très nombreux messages de soutien. C'est un cauchemar mais nous en sortirons plus fort, ensemble, en meute, en clan." La famille Tapie, déjà marquée par le double cancer de l'oesophage et de l'estomac du patriarche, est soudée plus que jamais.

Quant à Stéphane Tapie, lui a choisi de s'adresser, via Twitter, directement aux agresseurs. "Bande de lâches que vous êtes. Je ne vous souhaite pas que ça arrive à vos parents un jour. Regardez-vous dans un miroir et osez dire que vous n'avez pas honte de votre ignominie. J'espère que la police vous retrouvera avant moi", lance-t-il, menaçant, en légende d'une photo du visage de son père meurtri par les coups.