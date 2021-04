Agression de Bernard Tapie et sa femme Dominique : photos de leurs visages tuméfiés

Cette agression a choqué tout le monde et il y a de quoi quand on voit les visages marqués de Bernard Tapie et sa femme Dominique. Vers minuit et demi, dans la nuit du 3 au 4 avril 2021 à Combs-la-Ville, le couple a été surpris dans son sommeil par des agresseurs qui les ont attachés avec des câbles électriques et frappés.

Lundi 5 avril, CNEWS a dévoilé à quoi ressemble les blessures infligées à Bernard Tapie et Dominique et ce n'est pas beau à voir. Laurent Tapie, fils de Bernard, a témoigné à l'antenne : "Ils sont sous le choc à des degrés différents. Mon père s'est remis plus vite que ma mère, ma mère est encore sous le choc. Il a une capacité à éliminer le mauvais extrêmement rapidement. Cette fois encore, ça a été le cas. Il a retenu le positif immédiatement en se disant qu'il a eu de la chance. Ce qui est vrai car ça aurait pu être encore pire et les agresseurs se sont limités à ça."

Et de poursuivre : "Ma mère est plus sous le choc car ils s'en sont davantage pris à elle ils ont d'abord assommé mon père pour s'assurer qu'il n'était pas en état de se défendre et ensuite il s'en sont pris à ma mère. Ils l'ont molestée et l'ont emmenée dans toute les pièces car c'est à elle qu'ils demandaient ou était l'argent, les bijoux et le coffre. Elle est ressortie encore plus choquée que mon père." Laurent Tapie a aussi évoqué la tentative d'étouffement réalisée contre sa maman : "Ils ont commencé en lui mettant la tête dans les oreillers pendant très longtemps. Elle a cru qu'elle allait mourir."

Les photos dévoilées pendant ses explications font mal au coeur : Bernard Tapie a les lèvres, la joue et l'oeil ensanglantés. Sa femme Dominique a pris de nombreux coups au visage comme en témoignent les gonflements et rougeurs au niveau des lèvres, nez et yeux.