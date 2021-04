Bernard Tapie frappé à "coup de matraque" et "profondément choqué" : les dernières nouvelles du couple

Victimes d'un violent cambriolage dans la nuit du 3 au 4 avril 2021, Bernard et Dominique Tapie ont été agressés par quatre hommes encagoulés et vêtus de combinaisons noires qui se sont introduits dans leur maison de Seine-et-Marne avant de prendre la fuite avec des bijoux. Entrés par une fenêtre du premier étage, ils ont dérobé deux montres, dont une Rolex, des boucles d'oreilles, des bracelets et une bague, selon une source proche de l'enquête à l'AFP. Durant le cambriolage, les agresseurs auraient frappé le couple à coups de matraque avant de les ligoter avec des câbles électriques. Quelques instants après la fuite des cambrioleurs, Dominique est finalement parvenue à se défaire de ses liens pour se rendre chez une voisine d'où elle a donné l'alerte.

Le couple a ensuite été pris en charge aux urgences de Fontainebleau. Rodolphe, le petit-fils de l'ancien député et ex-ministre de la Ville, a donné des nouvelles rassurantes via l'AFP. "Dominique a été accompagnée par le Samu aux urgences de Fontainebleau, d'où elle devrait sortir ce matin. Elle a reçu plusieurs coups mais elle va bien" indique-t-il. Interrogée par RTL, l'épouse de Bernard a confié : "On ne peut pas parler, ce n'est pas possible. (...) On s'en sort avec beaucoup d'hématomes."

L'ex-patron de l'Olympique de Marseille et actionnaire principale de La Provence aurait reçu "un coup de matraque sur la tête" mais assure qu'il va "très bien". "Mon grand-père a refusé d'être emmené, il est resté chez lui, il est KO, très fatigué. Il était assis sur une chaise, il a reçu un coup de matraque", a également ajouté Rodolphe Tapie avant d'annoncer sur Twitter :"Ils vont mieux mais profondément choqués et beaucoup d'hématomes". De son côté, Stéphane Tapie a indiqué sur Twitter : "Pour ceux qui ont le téléphone de mon père n'envoyez pas de message. Les ravisseurs ont ses téléphones. Merci."