Bernard Tapie et son épouse frappés et ligotés par quatre cambrioleurs

Bernard Tapie et son épouse ont été violentés dans la nuit de samedi 3 avril à dimanche 4 avril 2021 lors d'un cambriolage à leur domicile en région parisienne, rapporte l'AFP, qui cite des sources proches de l'enquête.

Ils dormaient lorsque que quatre personnes se sont introduites par effraction, vers minuit et demi, à leur domicile, à Combs-la-Ville en Seine-et-Marne, et les ont frappés et ligotés avant de repartir avec leur butin, a-t-on ajouté

Dominique Tapie est parvenue à se défaire de ses liens pour se rendre chez une voisine d'où elle a donné l'alerte. L'épouse de Bernard Tapie, légèrement blessée, a été transportée à l'hôpital. L'homme d'affaires, ancien ministre de la Ville et député, a de son côté refusé d'être conduit à l'hôpital. D'après BFMTV Bernard Tapie a entre autre "reçu un coup de matraque sur la tête".

Le montant du butin n'a pas été communiqué. La PJ de Versailles a été saisie de cette enquête pour vol aggravé avec violences et séquestration, a précisé à l'AFP une autre source proche de l'enquête. BFMTV précise que les malfaiteurs ont emportés plusieurs bijoux avec eux, et qu'aucune interpellation n'a encore été réalisée.

Bernard et Dominique Tapie sont mariés depuis 1987. Ensemble ils ont eu 2 enfants, Sophie (33 ans) et Laurent (46 ans). De son précédent mariage avec Michèle Layec (décédée peu après leur divorce), Bernard Tapie a eu deux enfants, Nathalie et Stéphane.

Malgré les interminables procès et affaires judiciaires, le couple Tapie est plus soudé que jamais.