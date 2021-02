Bernard Tapie face au cancer, son fils Stéphane témoigne : "Faut pas le traiter comme un malade"

Après trois ans de combat contre le cancer, Bernard Tapie a fait une apparition remarquée dans le 20h30 le dimanche de Laurent Delahousse diffusé sur France 2 le 31 janvier 2021. Une interview enregistrée quelques jours plus tôt, durant laquelle l'homme d'affaires de 78 ans s'est confié en toute franchise sur son état de santé. Lundi soir, c'était au tour de son fils Stéphane Tapie de prendre la parole à la télévision dans Touche pas à mon poste (C8).

A 51 ans, Stéphane Tapie est le fils de Bernard Tapie et de sa première épouse Michèle Layec, décédée il y a plusieurs années d'une leucémie. Il est donc le frère de Nathalie Tapie et le demi-frère de Laurent et Sophie Tapie, les deux autres enfants que son père partage avec sa femme Dominique. A son ami Cyril Hanouna, celui qui officie aujourd'hui en tant que directeur des activités numériques du groupe La Provence a commenté l'état d'esprit combatif de son père, bien décidé à "désacraliser le terme de cancer", pour ainsi encourager les malades à parler sans avoir honte.

Stéphane Tapie s'est d'abord souvenu du jour où son père lui a annoncé son cancer, avec son célèbre franc-parler : "Il a dit : 'Bon bah j'ai une merde'. 'Ça ouais, ça fait quelques années que tu en as.'" Ce à quoi Bernard Tapie a répliqué : "Non mais là, c'est un cancer." Un coup de massue pour son fils : "Ah, ouais, ça c'est une grosse merde. Les autres à côté c'était rien." L'ancien patron de l'Olympique de Marseille lutte contre un double cancer de l'oesophage et de l'estomac.

Faut pas le traiter comme un malade

Cette épreuve n'a en rien changé la relation que Bernard Tapie entretient avec ses enfants, comme son fils l'a expliqué lundi soir : "Ça ne nous a pas éloignés, ça ne nous a pas rapprochés". Malade ou non, l'homme d'affaires continue de "s'engueuler" avec Sophie et Stéphane : "On se déchire tout le temps ! Puis on s'aime pareil, on se réconcilie pareil. Ça dure dix minutes, ce dernier a-t-il affirmé en souriant. Faut pas le traiter comme un malade, il faut être naturel. Tu veux d'engueuler, tu t'engueules, tu ne te retiens pas parce qu'il a un cancer. L'entourage est très important."

La famille Tapie alterne en réalité entre vivacité et pudeur, lorsqu'il s'agit d'évoquer la maladie : "De temps en temps on en parle, on en parle quand c'est bien, quand c'est moins bien et puis, de temps en temps, on n'a pas envie d'en parler, Stéphane Tapie a-t-il ajouté. Il n'y a pas de tabou, mais c'est pas le sujet principal de discussion."

Si Bernard Tapie fait preuve d'une incroyable combativité, en luttant non seulement contre la maladie, mais en menant également son bras de fer contre la cour d'appel de Paris qui l'accuse d'escroquerie, c'est aussi grâce à son épouse Dominique. Un couple solide depuis maintenant 30 ans : "Ils sont beaux tous les deux, c'est un couple incroyable. Ma belle-mère, ça fait des années que je la connais, a confié Stéphane Tapie. Elle a une patience... Franchement, 80% de sa force, c'est elle (...). J'ai toute légitimité, c'est pas ma maman. Je trouve qu'elle est extraordinaire avec lui, mais vraiment, elle est fabuleuse avec lui. C'est elle le métronome."