Bernard Tapie : La mort de sa première épouse, un drame méconnu

Malgré la maladie, ce 26 janvier 2021 est un jour de fête pour Bernard Tapie, qui célèbre aujourd'hui ses 78 ans. Un anniversaire qu'il partage certainement avec la femme de sa vie : Dominique, son épouse depuis plus de 30 ans. Mais avant de former un couple solide avec Dominique, l'homme d'affaires a été marié une première fois avec une autre femme...

Au début des années 1960, Bernard Tapie a en effet épousé la discrète Michèle Layec. Ensemble, ils ont eu deux enfants : Nathalie et Stéphane. A cette époque, lui tente une carrière dans la chanson sous le nom de Bernard Tapy, avant de s'essayer à la Formule 3, sans succès. Plus effacée, son épouse préfère quant à elle éviter les médias et les photographes.

Bernard Tapie est ensuite un homme d'affaires qui se fait un nom dans le rachat d'entreprises. Il fait alors la connaissance de Dominique Mialet-Damianos, une assistante comptable de 19 ans qui travaille dans l'une de ses sociétés. La jeune femme est déjà fiancée, mais Bernard Tapie n'hésite pas à quitter Michèle Layec pour se marier avec elle. Des noces organisées le 23 mai 1987 à Corfou, en Grèce, le pays d'origine de cette dernière. Deux enfants arrivent par la suite : Laurent et Sophie Tapie, chanteuse et ex-candidate de The Voice. Pour autant, Michèle et Dominique entretiennent de bonnes relations.

Un clan frappé par la maladie

Malheureusement, peu de temps après leur divorce, Michèle Layec est emportée par une leucémie... Dominique prend alors sous son aile les deux aînés de son mari, Nathalie et Stéphane. Elle devient au fil des ans une épouse aux conseils avisés, un soutien infaillible dans les nombreuses tempêtes judiciaires qu'affronte son époux. "Comme toutes les femmes, je suis un peu le pilier de la famille, avait-elle confié à Paris Match en 2013. Nous avons la chance d'être soudés envers et contre tout. Nous sommes mariés pour le meilleur et pour le pire. C'est la règle normale pour un couple qui s'aime."

Dominique Tapie épaule désormais sa moitié dans son long et douloureux combat contre la maladie. Depuis près de trois ans maintenant, Bernard Tapie lutte contre un double cancer de l'oesophage et de l'estomac. L'ancien patron de l'Olympique de Marseille est apparu très affaibli lors de son interview accordée à l'émission Sept à Huit (TF1) en décembre dernier. "Je suis au plus mauvais point, que j'ai connu depuis trois ans", avait-il avoué, tout en expliquant avoir arrêté son traitement expérimental, qui avait pourtant montré des résultats encourageants dans un premier temps.

Actuellement jugé par la cour d'appel de Paris pour "escroquerie", Bernard Tapie a vu son procès repoussé au mois de mai 2021, en raison de son état de santé fragile.