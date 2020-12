Bernard Tapie, presque sans voix, donne de ses nouvelles : "Je suis au plus mauvais point"

Bernard Tapie a énormément de mal à parler, sa voix est éraillée et il est difficile d'entendre ses propos. L'homme d'affaires de 77 ans avait pourtant à coeur de donner de ses nouvelles, après un long silence qui durait depuis octobre dernier.

Jugé par la cour d'appel de Paris pour "escroquerie", Bernard Tapie n'avait pu tenir, malgré son envie d'affronter une nouvelle fois la justice. Suite à l'aggravation du double cancer dont il souffre depuis trois ans, qui touche son estomac et son oesophage, l'ancien patron de l'Olympique de Marseille avait été contraint de se retirer. Le 26 octobre dernier, la cour d'appel de Paris avait annoncé que le procès était finalement repoussé de plusieurs mois, à mai 2021, en raison de l'état de santé extrêmement fragile de Bernard Tapie.

A quelques jours du passage à la nouvelle année, Bernard Tapie s'est confié à Audrey Crespo-Mara, dans Sept à Huit (TF1). Dans un premier extrait de l'entretien (à découvrir dans son intégralité ce soir), l'homme d'affaires confie que la situation s'est malheureusement aggravée, après avoir retrouvé l'espoir quelques mois, grâce à son traitement expérimental. "C'est une longue maladie pour moi, puisque ça fait trois ans, et je suis au plus mauvais point, que j'ai connu depuis trois ans", avoue-t-il d'emblée à Audrey Crespo-Mara.

Si de janvier à juin, les résultats se sont montrés positifs avec son traitement expérimental, ses tumeurs "avaient baissé de 70%", cette tendance encourageante s'est totalement inversée. "Je me suis senti pas bien du tout au début de l'été, on a fait un scanner, explique Bernard Tapie. Et là, 20% de nouvelles tumeurs et mes anciennes avaient doublé." La décision a tout de suite été prise d'arrêter le traitement expérimental en cours et d'en débuter un nouveau, en accord avec le professeur Spano, de la Pitié-Salpêtrière et sur le conseil du centre régional de lutte contre le cancer Gustave Roussy. Celui-ci est basé sur l'immunothérapie, mais ne fonctionne pas sur Bernard Tapie : "J'ai fait le scanner hier... Elles ont encore doublé de volume !" Face à ce résultat pessimiste, les médecins entourant Bernard Tapie ont bien conscience qu'il est "dans une phase compliquée", mais qu'il ne doit pas désespéré.