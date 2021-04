Bernard et Dominique Tapie : un couple et un amour indestructibles, "envers et contre tout"

Depuis sa rencontre avec Bernard Tapie alors qu'elle n'avait que 19 ans, Dominique se dresse comme un rempart pour protéger l'homme d'affaires. Secrétaire de Bernard dans sa jeunesse, elle va tisser un lien fort avec l'ancien député et surtout, un amour indéfectible. Pour elle, il arrête tout. Alcool, cigarettes et même carrière politique, un "monde de faux-semblants et d'hypocrisie" selon Dominique. Tourmenté par l'affaire judiciaire du Crédit Lyonnais pendant plus de vingt-cinq ans, incarcéré à la prison de la Santé en 1997, affaibli par un cancer de l'estomac avec extension sur le bas de l'oesophage depuis quelques années, Bernard a toujours pu compter sur le soutien de sa femme, guerrière de l'ombre.

"L'amour, c'est quelque chose qu'on ne peut expliquer. Cet amour, toujours aussi fort, s'est aussi transformé en amitié avec les années" confiait-elle en 2019 à Paris Match, "Bernard est très inquiet pour la suite, car on ne sait pas de quoi elle sera faite. Il a toujours été très protecteur à mon égard et je sens qu'il est bien plus concerné par mon bien-être et celui des enfants que par le sien." Malgré tout, la mère de Sophie et Laurent ne pense qu'à une chose, la santé de son époux. "Ce qui m'inquiète par-dessus tout aujourd'hui, c'est sa santé. Il est soumis à tellement de stress, je ne sais pas comment il fait pour tenir" regrette la belle-mère de Nathalie et Stéphane.

C'est un couple incroyable

Fort comme un lion, l'actionnaire principal du groupe La Provence se bat avec détermination, son unique objectif étant de ne pas faire de peine "à sa petite femme". "Je suis en train de lui pourrir la vie, confiait-il à Paris Match. Très admiratif, Stéphane Tapie indiquait également toute l'admiration qu'il ressentait pour sa belle-mère, ange gardien de son précieux papa. "Ils sont beaux tous les deux, c'est un couple incroyable. Ma belle-mère, ça fait des années que je la connais. Elle a une patience... Franchement, 80% de sa force, c'est elle (...). J'ai toute légitimité, c'est pas ma maman. Je trouve qu'elle est extraordinaire avec lui, mais vraiment, elle est fabuleuse avec lui. C'est elle le métronome" révélait-il à TPMP en février 2021.

Nouvelle épreuve pour le couple, Bernard et Dominique ont été victimes d'un violent cambriolage le 4 avril 2021 en pleine nuit. Selon l'AFP, quatre personnes se sont introduites par effraction, vers minuit et demi, à leur domicile, à Combs-la-Ville en Seine-et-Marne, et les ont frappés et ligotés avant de repartir avec leur butin. Cette fois encore, Dominique a agi de manière héroïque puisqu'elle est parvenue à se défaire de ses liens pour se rendre chez une voisine qui a donné l'alerte. Le montant du butin n'a pas été communiqué et la PJ de Versailles a été saisie de cette enquête pour vol aggravé avec violences et séquestration, a précisé à l'AFP une autre source proche de l'enquête.

"Nous avons la chance d'être soudés envers et contre tout, confiait-elle à Paris Match. Nous sommes mariés pour le meilleur et pour le pire." Un couple et un amour définitivement exemplaires.