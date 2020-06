Sophie Tapie épuisée par les questions sur son père: "Ça fait beaucoup de peine"

C'est une artiste engagée. Au mois de mars, Sophie Tapie a dévoilé le clip de son titre Malaisant, dénonçant dans la vidéo comme dans ses paroles les violences conjugales. Venue discuter du projet dans l'émission On n'est pas couché le samedi 30 mai 2020 avec Laurent Ruquier, la jeune femme de 32 ans n'a pourtant pas échappé à une petite question sur l'état de santé... de son père. Et c'est avec beaucoup de pudeur qu'elle a fait comprendre qu'elle préférait ne pas répondre. "C'est compliqué pour moi d'en parler, a-t-elle expliqué. Ça fait dix ans que je suis fière de porter ce nom de famille. Mais ce qui me gêne, c'est que maintenant, c'est un rapport à la maladie en permanence. C'est déjà hyper dur d'avoir un proche qui est malade. Et j'entends la bienveillance des gens quand ils m'arrêtent dans la rue. Mais, psychologiquement, ça fait beaucoup de peine que toutes les cinq minutes, toutes les dix minutes, on vous ramène au drame qui est : avoir un proche qui est malade. C'est hyper compliqué."

En apprenant que Bernard Tapie était rongé par le cancer, la France s'est émue. D'autant que le public attendait avec une impatience folle de le retrouver sur les planches dans Vol au-dessus d'un nid de coucou, ce rôle qu'il avait déjà incarné dans le passé, tôt dans sa carrière. Et c'est aussi pourquoi, depuis, l'homme d'affaires ne manque pas une occasion d'évoquer son état de santé – quitte à dévoiler ses faiblesses, les effets secondaires de ses traitements, une perte de cheveux, une voix qui vacille... "En vrai, il n'a jamais eu besoin de personne pour s'exprimer, a poursuivi Sophie Tapie. Je ne sais pas si je le fais bien, mais je le fais dans une démarche complètement honnête. Je sais que s'il a envie d'en parler, il va prendre son téléphone et appeler les personnes qu'il faut."