Sophie Tapie se moque de son frère et le filme sous la douche !

Le confinement nous apporte ce dont nous avons tous tellement besoin : du temps. Du temps pour se reposer, aussi ne rien faire, finir d'immenses puzzles ou prendre des bains interminables. Thomas Tapie semble avoir redécouvert ce plaisir simple, lui qui a mis ses morceaux favoris à fond dans la salle de bain pour un moment de détente musicale.

Un instant d'égarement qui n'a pas échappé à sa soeur Sophie, en confinement avec lui dans ce qui semble être une maison de campagne. Sur Instagram, la fille de l'homme politique a filmé le boucan de son frère Thomas. Il commence sa douche avec Candyman, de Christina Aguilera, dont il maîtrise parfaitement les vocalises. Ça se poursuit avec l'une des reprises de Claude François par M. Pokora.

"Il me respecte pas du tout... Thomas ! Ça fait une heure que t'es là-dedans. Tu veux pas sortir ? Tu vas nous faire tout le concert, là ? Je te préviens, je rentre", s'irrite Sophie Tapie, avant de faire irruption dans la salle de bain. On entend alors un cri à faire briser les carreaux. "Tu vas sortir ? Ça fait une heure j'en peux plus !", poursuit la chanteuse, hilare. On découvre alors une drôle de vidéo, de Thomas Tapie en serviette, en train de chanter du Claude François dans la salle de bain, avec sa soeur. Un joli moment de légèreté en cette période compliquée.