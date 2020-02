Bernard Tapie: Retour sur scène malgré le cancer, l'avis sans appel des médecins

C'est un sacré défi qu'il s'apprête à relever. Vingt ans après être monté sur les planches pour la toute première fois, Bernard Tapie va incarner, à nouveau, le rôle de Patrick McMurphy dans Vol au-dessus d'un nid de coucou. Un challenge à la hauteur de l'homme, qui a prévu 25 représentations aux Folies Bergère. Mais impossible d'ignorer que son état de santé pourrait gâcher l'expérience. Aussi s'est-il enquis très vite de l'avis des spécialistes. "Les cancers dont je souffre, avec les métastases et mon âge font qu'il n'y a pas aujourd'hui de pronostic certain, explique-t-il au Parisien samedi 1er février 2020, lors d'une rencontre avec des lecteurs. Avant de dire oui à cette pièce de folie, j'ai consulté mon professeur. Je lui ai demandé : 'Dites-moi si je serai, oui, non, ou peut-être, en état de jouer cette pièce en mai. Je vous supplie de me dire la vérité.' Il m'a pris la main et m'a dit : 'C'est oui !' Avec ma femme, on était dans un état..."

Il faut dire qu'en plongeant la tête la première dans le travail, Bernard Tapie a toujours puisé force et courage. S'il a accepté la proposition de Philippe Hersen, à la tête de cette adaptation du texte de Ken Kesey, c'est aussi une façon d'agrémenter sa lutte. D'autant que chaque représentation se fera devant 1600 spectateurs pendant près de deux heures trente ! "Être obligé d'être au théâtre tous les soirs à partir du 9 mai, cela va me donner une capacité de résistance que moi seul je n'aurais pas", précise l'homme de scène. Et si tout se passe bien à Paris, il pourrait bien se lancer dans une tournée française. Mais il attend patiemment de regoûter à ses plaisirs de jeunesse avant de prendre la moindre décision. "C'est une pièce de dingue, conclut-il. C'est d'ailleurs pour ça que personne ne l'avait jouée avant moi en France."

Claude Lelouch lui a sauvé la vie

Décidément, le travail, c'est la santé ! En 1972, Bernard Tapie avait accepté de tourner dans L'aventure, c'est l'aventure, aux côtés de Lino Ventura, Jacques Brel ou encore Johnny Hallyday. Mais en apprenant qu'il fallait rester cinq mois en Amérique latine, il s'était rétracté. Vingt ans plus tard, accablé publiquement par les soucis judiciaires que l'on connait, il a reçu un coup de fil – en même temps qu'un coup de pouce – du réalisateur Claude Lelouch, lui proposant d'intégrer le cast du film Hommes, femmes, mode d'emploi (1996) : "D'un coup, je retrouve une forme de légitimité à exister sans nuire. C'est quelque chose d'avoir l'impression d'être tellement nuisible qu'il faut disparaître. Donc Lelouch tout ce qu'il me demandera dans la vie, c'est oui". Ça tombe bien, les deux confrères seraient actuellement en train de travailler sur une comédie en compagnie de Gérard Darmon. Comme quoi, Bernard Tapie ne s'arrête jamais vraiment...