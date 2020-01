Bernard Tapie malade, le message de sa fille : "Mettre KO cet enfoiré de cancer"

Bernard Tapie se bat depuis plusieurs années désormais contre un double cancer de l'oesophage et de l'estomac. Alors qu'il fêtait le dimanche 26 janvier 2020 son 77e anniversaire, l'ancien patron de l'OM a pu s'émerveiller face aux jolis mots de sa fille Sophie. Sur Twitter, la jeune femme de 31 ans a publié dimanche un tendre message pour l'anniversaire de son père.

"Joyeux anniversaire au père le plus incroyable du monde. J'ai choisi cette photo, car, déjà à l'époque, son regard était sans faille. Une année de plus et ce n'est pas la dernière. On va finir par lui casser la gueule et le mettre KO, cet enfoiré de cancer", a-t-elle écrit sur le réseau social, en dévoilant une photo de son père lorsqu'il était plus jeune.