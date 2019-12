Bernard Tapie: Sa curieuse tenue de Noël pour dire, en famille, "fuck" au cancer

Entre la dinde et les marrons, il n'a pas décidé de se morfondre. Bernard Tapie, qui se bat contre la maladie, a célébré Noël en bonne et due forme en famille. Sur Instagram, sa fille Sophie s'est réjouie de ce joli moment passé auprès des siens, utilisant son habituel mantra "Fuck Cancer". La photographie partagée par la jeune femme la montre, tout sourire, auprès de son père vêtu d'un curieux accoutrement. "Les Tapie et leurs pulls moches de Noël vous souhaitent de joyeuses fêtes, écrit-elle. Gros bisous à tous, ainsi qu'à toutes les personnes que vous portez dans le coeur."

Quelques jours auparavant, le 23 décembre 2019, Bernard Tapie donnait des nouvelles plutôt rassurantes puisqu'il expliquait que la tumeur qui lui bloquait la corde vocale avait été pulvérisée. "Malheureusement, j'en ai une autre aux poumons, à laquelle il va falloir faire subir le même sort, poursuivait l'homme d'affaires de 76 ans. Je n'ai pas d'échelle de temps. Il y a, dans ce que j'ai, une complexité qui ne rend pas la tâche facile à mes médecins. Ma dernière séance de chimio, c'était fin juin. À part une séance de rayons visant une seule tumeur, je n'ai pas eu de traitement depuis juillet. Alors que j'ai des métastases." Bernard Tapie avait effectivement décidé de tout interrompre pour se dédier au dénouement de l'affaire du Crédit lyonnais.