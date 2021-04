Bernard Tapie agressé : Ce "trésor" que les cambrioleurs souhaitaient lui dérober

Réveillés en pleine nuit par quatre hommes encagoulés s'étant introduits par effraction dans leur résidence secondaire à Combs-la-Ville en Seine-et-Marne, Bernard et Dominique Tapie ont perdu gros dans ce cambriolage qui aurait pu leur être fatal. Selon les premières constatations de la police, le couple se serait fait dérober deux montres, dont une Rolex, des boucles d'oreilles, des bracelets et une bague. Si Stéphane Tapie avait également annoncé le vol des téléphones portables de son père, les mobiles ont en réalité été retrouvés quelques heures plus tard dans la propriété.

La violence a été d'autant plus forte

La police judiciaire a été saisie de l'enquête. Celle-ci a effectué constatations et prélèvements jusqu'à 5 heures du matin. Une paire de gants a également été retrouvée sur les lieux de l'effraction. Dominique Tapie "a été tirée par les cheveux parce qu'il y avait un trésor qu'il fallait trouver... Bien entendu, il n'y avait pas de trésor, et la violence a été d'autant plus forte qu'ils ne trouvaient rien", a déclaré à l'AFPTV le maire LR de la ville, Guy Geoffroy, qui a vu le couple après l'agression. L'épouse de Bernard Tapie "a pris pas mal de coups, son visage en porte les traces", a rapporté le maire, qualifiant d'"impensable et honteuse" cette agression. "Bernard Tapie est un petit peu fatigué par la maladie et les traitements subis", a-t-il ajouté. "Ils sont en état de choc, mais c'est du solide les Tapie", a lancé M. Geoffroy

Frappés à coup de matraque et ligotés, Dominique aurait tout juste eu le temps de crier "On se fait agresser" aux opérateurs de l'alarme Verisure qui protégeait leur maison. Une fois les cambrioleurs partis, l'épouse de Bernard aurait par la suite réussi à se libérer de ses liens pour aller prévenir une voisine et ainsi alerter les autorités.

Ils sont bien entourés

Si Dominique a été transportée aux urgences de Fontainebleau, Bernard a quant à lui refusé de se rendre à l'hôpital malgré qu'il ait reçu un violent "coup de matraque sur la tête". "Mon grand-père a refusé d'être emmené, il est resté chez lui, il est KO, très fatigué" a indiqué son petit-fils Rodolphe à l'AFP. "Toute ma famille les a rejoints sur place, ils sont bien entourés", a-t-il ajouté.

Pour rappel, Bernard Tapie et sa femme se sont fait cambriolés au Moulin du Breuil, dans la vallée de l'Yerres, résidence qu'ils avaient acquis à la fin des années 1990. Cette propriété est estimée à 2 millions d'euros.

La PJ de Versailles a été saisie de cette enquête pour vol aggravé avec violences et séquestration, a précisé à l'AFP une autre source proche de l'enquête.