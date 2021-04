Diaporama Bernard Tapie agressé : Ce "trésor" que les cambrioleurs souhaitaient lui dérober

1 / 11 Bernard Tapie agressé : Ce "trésor" que les cambrioleurs souhaitaient lui dérober

Bernard Tapie et sa femme Dominique violentés chez eux lors d'un cambriolage

3 / 11 Bernard Tapie, et ses avocats Hervé Temime et Julia Minkowski - Quinze mois après sa relaxe, Bernard Tapie est rejugé à Paris avec cinq coprévenus dans l'affaire de l'arbitrage lui ayant accordé 403 millions d'euros en 2008 et qui a été annulé au civil pour " fraude ". Arrivée au procès en appel pour "escroquerie" à Paris.

Bernard Tapie et sa femme Dominique violentés chez eux lors d'un cambriolage - Info du 19 mars 2021 - La justice belge fait perquisitionner deux domiciles de Bernard Tapie en France - Exclusif - Bernard Tapie intervient lors de la promotion 2020 de la conférence des avocats du barreau de Paris, 11ème séance du premier tour, à la bibliothèque de l'ordre à Paris. Le 7 septembre 2020.





Bernard Tapie et sa femme Dominique violentés chez eux lors d'un cambriolage - Exclusif - Bernard Tapie, nouveau parrain des étudiants en médecine, en compagnie de sa femme Dominique et de Christian Estrosi (maire de Nice) participe à la rentrée solennelle de la faculté de médecine de Nice, le 22 novembre 2018.





Bernard Tapie et sa femme Dominique violentés chez eux lors d'un cambriolage - Bernard Tapie et sa femme Dominique - Michou fête ses 85 ans et les 60 ans de son cabaret à Paris le 20 juin 2016.





Bernard Tapie et sa femme Dominique violentés chez eux lors d'un cambriolage - Bernard Tapie avec sa femme Dominique et sa fille Sophie - Avant-première de 'Salaud on t'aime' à l'UGC Normandie sur les Champs-Elysées à Paris le 31 mars 2014.

Bernard Tapie et sa femme Dominique violentés chez eux lors d'un cambriolage - Bernard Tapie et sa femme Dominique - Mariage civil de Sophie Tapie et Jean-Mathieu Marinetti à la mairie de Saint-Tropez en présence de leurs parents et de la famille le 20 août 2020.

Bernard Tapie et sa femme Dominique violentés chez eux lors d'un cambriolage - Bernard Tapie et sa femme Dominique sont allés diner au restaurant "Le Girelier" à Saint-Tropez. Le 15 juillet 2020





Bernard Tapie et sa femme Dominique violentés chez eux lors d'un cambriolage - Bernard Tapie, sa femme Dominique Tapie - Obsèques de Jean-Noël Tassez, le compagnon de Charlotte Rampling, au crématorium du cimetière du Père-Lachaise à Paris, le 9 octobre 2015.