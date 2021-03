Bernard Tapie : Un état de santé "très dégradé", alarmantes confessions

Où en est Bernard Tapie de ses ennuis de santé ? En 2017, l'ancien ministre et mythique homme d'affaires révélait son combat contre la maladie. Un match que ce fan de foot n'a toujours pas remporté puisqu'il lutte contre un double cancer de l'oesophage et l'estomac. Son avocate affirme que la situation s'empire.

Lundi 29 mars, une audience d'étape était fixée par la justice dans le cadre de son procès en appel pour escroquerie et détournement de fonds publics, suspendu en octobre dernier à cause de sa santé déclinante. La cour d'appel de Paris a ordonné la reprise du procès pour le 10 mai. Bernard Tapie "est déterminé à venir aux audiences prévues au mois de mai", a clamé son avocate Julia Minkowski - l'épouse de Benjamin Griveaux - qui collabore avec Hervé Temime. Elle a ajouté que si son état de santé est toujours "très dégradé", "il a l'idée d'assister au maximum des audiences qui ont été fixées." Une quinzaine de dates ont été actées par justice.

Bernard Tapie, qui a perdu beaucoup de kilos et parle désormais avec une voix très faible, était apparu très affaibli à l'ouverture de son procès en appel, quinze mois après sa retentissante relaxe au pénal dans ce dossier. L'arbitrage qui lui avait octroyé la somme colossale de 403 millions d'euros en 2008 pour solder son vieux litige avec le Crédit Lyonnais lors de la revente d'Adidas a définitivement été annulé au civil pour "fraude" et Bernard Tapie a été condamné à restituer les millions perçus, souligne l'AFP.

L'homme d'affaires, qui lutte sur le front de la justice et celui de la santé, avait indiqué avoir fait appel à des traitements spéciaux en Belgique. Hospitalisé chez nos voisins pour devenir le "cobaye" d'un nouveau traitement expérimental à base d'immunothérapie, on avait ensuite appris qu'il était soigné à l'institut Gustave-Roussy, un établissement spécialisé dans la lutte contre le cancer. "Si on ne l'avait pas mis en route, je ne serais certainement plus là pour vous en parler. Oui, je serais mort sans ça", confiait-il à Paris Match en août 2020.