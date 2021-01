Bernard Tapie fait une apparition en vidéo, affaibli, il partage son émotion après un beau cadeau

"C'est une longue maladie pour moi, puisque ça fait trois ans, et je suis au plus mauvais point, que j'ai connu depuis trois ans", déplorait Bernard Tapie au micro d'Audrey Crespo-Mara en décembre dernier. Après avoir testé un traitement expérimental, celui-ci s'était avéré plutôt efficace, jusqu'à ce que les tumeurs ne réapparaissent plus agressives qu'avant. "Je me suis senti pas bien du tout au début de l'été, on a fait un scanner et là, 20% de nouvelles tumeurs et mes anciennes avaient doublé", avait-il regretté. Dans sa nouvelle vidéo, Bernard Tapie semble être en meilleure forme malgré sa faible voix.