Bernard Tapie en famille : jolie photo partagée par son discret petit-fils pour ses 78 ans

Encore une bougie de souffler. Bien qu'annoncé mort à plusieurs reprises, à la grande colère de son entourage et de lui-même, Bernard Tapie est toujours bel et bien là et essaye de rester combatif malgré un cancer qui le diminue. Il a fêté ses 78 ans le 26 janvier et a reçu de nombreux messages.

Sur Instagram, Rodolphe, son petit-fils, a ainsi publié une photo de lui, enfant, dans les bras de Bernard Tapie avec sa tante Sophie Tapie. Un cliché pris par un photographe professionnel en décembre 1988, au domicile parisien de l'homme d'affaires et ancien politique ; ce dernier habite dans un bel hôtel particulier dans le chic quartier de Saint-Germain-des-Prés. "Joyeux anniversaire au meilleur des grands pères ! Un exemple, une source d'inspiration et de motivation ! Le 'boss' comme on aime l'appeler ici", a-t-il écrit.

Une photo aussi partagée en story sur laquelle il a tagué Sophie ajoutant "nos bouilles". Amusée, la fille de Bernard a également dévoilé la photo sur son compte. "Happy 78 daddy", a-t-elle réagi. Alors qu'elle est en séjour à la montagne, elle a sans doute appelé son illustre papa pour lui souhaiter de vive voix un joyeux anniversaire à défaut de le passer avec lui. Un anniversaire également souligné par Stéphane Tapie, le fils de Bernard. "Happy 78 to my dad #Lovemydad #hero #78ans #ajamaislepremier", a-t-il écrit en légende d'un portrait de son père sur Instagram.