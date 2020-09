Sophie Tapie mariée : son magnifique hommage à ses parents dévoilé

Après avoir dévoilé son arrivée de star en moto sur un son de Brigitte Bardot, Sophie Tapie a (enfin) dévoilé de nouvelles photographies de son mariage secret célébré le 20 août 2020 avec Jean-Mathieu Marinetti. Sur une série de quatre clichés capturés par le photographe Sébastien Renucci, la fille de Bernard Tapie dévoile le moment magique où son époux lui passe la bague au doigt. On découvre également la sortie de l'église des mariés après s'être dit "oui" pour la vie, ainsi qu'un baiser passionné. Comme le dévoilait le journal Nice Matin, après le mariage civil célébré à la mairie de Saint-Tropez, les mariés et leurs invités se sont rendus dans une luxueuse villa louée dans la baie tropézienne des Canoubiers. En légende de sa publication, la soeur de Stéphane Tapie écrit : "Marinetti's 20.08.20. Dans la robe de ma mère... 34 ans après son mariage."

Amour de ma vie

Un très bel hommage à sa maman Dominique. Sophie a en effet voulu porter la même robe que sa mère pour le plus beau jour de sa vie. De style bohême chic, cette robe fluide épouse parfaitement ses formes. Avec une couronne de fleurs champêtres, l'ancienne candidate de The Voice 2014 se dévoile chic et très élégante. Venu assister au mariage de sa fille malgré son état de santé fragile, Bernard Tapie devait être fier. L'homme d'affaires a également dû se rappeler avec tendresse son union avec la mère de Sophie en mai 1987.

De son côté, le PDG de 31 ans a également publié quelques clichés de leur mariage le 2 septembre 2020 sur son compte Instagram. En légende de trois clichés en couleur, il écrit : "Amour de ma vie." Souhaitons à Sophie que son mariage dure aussi longtemps que celui de ses parents !