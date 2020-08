Sophie Tapie mariée à Jean-Mathieu : premières photos avec moto et fumigènes

Sophie Tapie et Jean-Mathieu Marinetti ont réussi à garder le secret jusqu'au bout ! Le 20 août dernier, le couple s'est marié dans la plus stricte intimité à la mairie de Saint-Tropez. La fille de Bernard Tapie n'a toutefois pas échappé aux objectifs des caméras : elle était sublime dans une longue robe blanche en dentelle anglaise de style bohème chic. Son nouvel époux était quant à lui d'une grande élégance dans costume trois pièces anthracite accessoirisé d'une cravate blanche.

Depuis, aucun des deux n'avait communiqué sur ce beau jour, jusqu'à aujourd'hui. En effet, ce dimanche sur Instagram, après son coup de gueule contre la chaîne l'Équipe, l'ancienne candidate de The Voice 2014 a régalé ses fans avec des images sensationnelles. Des photos extraites, semble-t-il, de la cérémonie et de la fête qui ont suivi leur passage à la mairie. Sophie et Jean-Mathieu ont réalisé une arrivée incroyable devant tous les invités en débarquant à moto, un large sourire aux lèvres. Sur le siège du passager arrière, Sophie Tapie est suivie par une traînée de fumigènes roses. "YES let's Rock'n Roll till the end of Time #justmarried" [Faisons du Rock'n'Roll jusqu'à la fin des temps, en français], légende-t-elle.

Une publication qui a récolté, en seulement quelques heures, une pluie de mentions "j'aime" et de commentaires enthousiastes. "Vous êtes magnifiques !", "Génial", "Vive les amoureux", "Au top !!", "C'est l'éclate", peut-on lire.