Sophie Tapie mariée à Jean-Mathieu Marinetti, Bernard Tapie papa fier

Sophie Tapie est mariée ! Le 20 août 2020, la fille de Bernard Tapie a dit "oui" à Jean-Mathieu Marinetti à la mairie de Saint-Tropez. Sublime dans une longue robe blanche en dentelle anglaise style bohème chic, la fille de l'homme d'affaire est arrivée masquée sous le regard attendri et admiratif de son père Bernard et de son épouse Dominique. Quelques instants plus tard, Jean-Matthieu Marinetti - PDG de 31 ans dans une entreprise destinée au traitement et revêtement des métaux - a rejoint celle qui allait devenir sa future femme dans un élégant costume 3 pièces anthracite assorti d'une cravate blanche.

Tenue secrète, la cérémonie a réuni la famille des deux époux ainsi que quelques amis. Mariée par la première adjointe au maire, Sylvie Siri, la jeune femme de 32 ans et ses invités ont ensuite dû être "exfiltrés" dans un van blanc, car de nombreux curieux s'étaient attroupés devant la mairie. Les mariés, leurs familles et leurs amis se sont ensuite rendus dans une luxueuse villa louée dans la baie tropézienne des Canoubiers selon Nice-Matin. Très discrets sur leur idylle, les époux n'ont pour le moment publié aucun cliché de leur union sur les réseaux sociaux.

Le 21 août 2020, Sophie Tapie a ensuite fait la fête avec plusieurs amis sur un yacht comme l'a dévoilé son ami Romain Migdalski sur Instagram. Parée d'un maillot de bain blanc avec pour inscription "Bride", la soeur de Stéphane Tapie a dansé sur le titre Copines d'Aya Nakamura avant d'enfiler un impressionnant costume de sirène. Une façon de dire, peut-être, que Sophie est désormais prête à sauter (à pieds joints) dans le grand bain du mariage !